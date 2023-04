https://it.sputniknews.com/20230410/le-sanzioni-contro-la-bielorussia-sono-ad-un-vicolo-cieco-per-via-dei-fertilizzanti-17142651.html

Le sanzioni contro la Bielorussia sono ad un vicolo cieco per via dei fertilizzanti

Secondo l'agenzia, che cita le proprie fonti, dietro al blocco delle sanzioni ci sarebbero alcuni Paesi dell'Europa occidentale, che vogliono che l'adozione di nuove misure nei confronti della Bielorussia sia accompagnata dalla revoca delle restrizioni precedentemente adottate, in particolare quelle relative ai fertilizzanti potassici.In precedenza a Minsk, è stato affermato che le industrie della raffinazione del petrolio, della potassa e del tabacco della repubblica hanno sofferto maggiormente delle sanzioni occidentali, le autorità hanno assegnato il compito di ripristinare i volumi di produzione e cercare mercati alternativi.L'agenzia PAP cita l'ambasciatore della Polonia presso l'UE, Andrzej Sados, il quale ha affermato che la presidenza svedese dell'UE "praticamente non fa nulla" sulla questione delle sanzioni.Secondo questi, "abbiamo preso con grande delusione questa mancanza di ambizione riguardo alle sanzioni contro la Bielorussia, così necessarie a causa della persecuzione dell'opposizione in questo Paese, della partecipazione" agli eventi in Ucraina ", nonché dei piani per schierare sul suo territori di armi nucleari".Le autorità bielorusse hanno ripetutamente affermato che non un solo soldato bielorusso, non un solo pezzo di equipaggiamento militare è coinvolto nell'operazione speciale militare russa in Ucraina.Secondo il PAP, la Svezia, che detiene la presidenza dell'UE ed è responsabile dei negoziati sulle sanzioni, "non cerca un compromesso veloce".La prossima riunione degli ambasciatori presso l'UE a Bruxelles su questo tema è prevista per la seconda metà di aprile.Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko aveva affermato che l'economia bielorussa e russa non crolleranno, nonostante le pressioni esercitate su di loro dall'esterno sotto forma di misure restrittive. Le relazioni tra la Bielorussia e i paesi occidentali sono peggiorate drasticamente dalle elezioni presidenziali del 2020. I paesi occidentali hanno gradualmente introdotto sanzioni contro funzionari e imprese bielorusse. Una nuova fase nell'espansione delle sanzioni occidentali contro la Bielorussia si è verificata grazie al sostegno di Minsk all'operazione speciale militare russa in Ucraina. Alcune aziende occidentali hanno lasciato i mercati russo e bielorusso. Questa situazione ha dato slancio all'integrazione economica di Minsk e Mosca, all'intensificazione della cooperazione commerciale, allo sviluppo e all'adozione di misure congiunte per la sostituzione delle importazioni.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca e Minsk hanno concordato che, senza violare gli obblighi internazionali, dispiegheranno armi nucleari tattiche in Bielorussia. Putin ha spiegato che la Russia non sta trasferendo le sue armi nucleari alla Bielorussia, ma sta facendo quello che gli Stati Uniti hanno fatto per un decennio. Mosca ha affermato che l'Occidente collettivo stava dimostrando una reazione sfrenata ai piani della Russia di costruire strutture di stoccaggio per armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia, senza menzionare le armi statunitensi in Europa.

