Il Giappone promette di continuare la pressione delle sanzioni sulla Russia

2023-04-10

"Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, al fine di proteggere l'ordine mondiale basato sullo stato di diritto, il Giappone, in qualità di paese presidente del G7 e membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, continuerà ad adottare dure misure anti-russe e rafforzare l'assistenza all'Ucraina in collaborazione con i paesi del G7 e la comunità mondiale", ha affermato Matsuno.In totale, dall'inizio dell'imposizione delle sanzioni, il Giappone ha annunciato il congelamento totale dei beni di 987 persone provenienti dalla Russia, comprese 304 persone provenienti dalle nuove regioni e dalla Crimea, 129 organizzazioni, 12 banche, ha imposto il divieto di esportazione dal Giappone contro 357 organizzazioni, aziende e istituzioni legate all'industria della difesa.Prima era stato introdotto un divieto sull'esportazione di beni di lusso in Russia, comprese auto di lusso, bevande alcoliche costose, cosmetici e articoli in pelle. Inoltre, è vietato esportare in Russia attrezzature ad alta tecnologia per la raffinazione del petrolio, alcuni tipi di prodotti medici, semiconduttori, computer quantistici e loro componenti, microscopi elettronici, microscopi a forza atomica, stampanti 3D e relativi materiali di consumo, attrezzature per la produzione di diodi organici a emissione di luce, apparecchiature per la produzione di circuiti microelettromeccanici, apparecchiature per la produzione di celle solari ad alte prestazioni per combustibile a idrogeno ed energia rinnovabile, pompe per vuoto, apparecchiature di refrigerazione progettate per temperature estremamente basse, materiali che complicano la rilevazione di onde elettromagnetiche e altre attrezzature, aeromobili, giocattoli.È stato introdotto il divieto di nuovi investimenti e la fornitura di alcuni servizi finanziari. È stato inoltre introdotto un divieto sull'importazione di oro, macchine utensili, alcuni tipi di legno e vodka dalla Russia.

