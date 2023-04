https://it.sputniknews.com/20230410/gli-usa-possono-smettere-di-sostenere-leuropa-nel-conflitto-ucraino-17143075.html

Gli USA possono smettere di sostenere l'Europa nel conflitto ucraino

Gli USA possono smettere di sostenere l'Europa nel conflitto ucraino

Lo ha sostenuto il senatore repubblicano Marco Rubio in risposta alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron su Taiwan. 10.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-10T19:15+0200

2023-04-10T19:15+0200

2023-04-10T19:15+0200

usa

ucraina

taiwan

occidente

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/660/82/6608257_0:3:4928:2775_1920x0_80_0_0_7d1e92ba4b3bf16584b2bdad3ddc2fdb.jpg

Gli Stati Uniti potrebbero fermare l'assistenza all'Europa nel conflitto ucraino e concentrarsi sulla questione Taiwan, ha sostenuto il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio commentando le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron su Taiwan. Macron, in un'intervista con i giornalisti dopo la sua visita in Cina, ha affermato che l'Europa dovrebbe ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di essere coinvolta in un conflitto tra Washington e Pechino su Taiwan.

usa

ucraina

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, taiwan, occidente, geopolitica