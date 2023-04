https://it.sputniknews.com/20230410/fuga-di-documenti-segreti-kiev-sta-gia-cambiando-i-piani-di-battaglia-17141882.html

Fuga di documenti segreti, Kiev sta già cambiando i piani di battaglia

L'Ucraina ha rivisto "alcuni piani militari" a causa della fuga di documenti segreti che descrivono lo stato delle forze armate ucraine, afferma il canale... 10.04.2023, Sputnik Italia

ucraina

cnn

documento segreto

"L'Ucraina ha già cambiato alcuni dei suoi piani militari a causa della fuga d'informazioni", afferma l'agenzia.Allo stesso tempo, il canale televisivo non specifica in alcun modo in cosa consistano esattamente i cambiamenti nei "piani militari" e di che portata siano.Giovedì, i media hanno scritto che il Pentagono stava indagando su una fuga di materiale sui social network che descriveva lo stato delle truppe ucraine e i piani degli Stati Uniti e della NATO per rafforzarle. Il New York Times ha osservato che i documenti, datati inizio di marzo, sarebbero circolati in "canali telegrafici filogovernativi russi".Venerdì si è saputo della pubblicazione di una nuova porzione di documenti. Secondo la pubblicazione, su Internet potrebbero essere finiti più di 100 documenti, il danno derivante dall'incidente è stimato significativo. Allo stesso tempo, domenica Reuters, citando funzionari americani, non ha escluso che i materiali segreti relativi alle truppe ucraine possano essere stati falsificati.Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla fuga di notizie, ha detto che Mosca non ha dubbi sul coinvolgimento diretto o indiretto degli Stati Uniti e della Nato nel conflitto.

ucraina

