Finlandia, il nuovo membro della NATO comprerà sistemi anti-missili israeliani

La Finlandia dovrebbe diventare il primo operatore di David's Sling al di fuori di Israele, estendendo il raggio operativo e l'altitudine delle sue capacità di... 10.04.2023, Sputnik Italia

Helsinki ha espresso piani per l'acquisto del sistema di difesa missilistica israeliano David's Sling come parte di un accordo da 344 milioni di dollari.L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo che la Finlandia si è unita all'alleanza militare della NATO e ha intrapreso uno sforzo per potenziare le capacità di difesa aerea del paese nordico.Secondo il ministro della Difesa Antti Kaikkonen, la nuova acquisizione "creerà una nuova capacità per le forze di difesa finlandesi di intercettare obiettivi ad alta quota".Il sistema David's Sling è una joint venture tra l'israeliano Rafael Advanced Defense Systems e l'appaltatore statunitense di armi Raytheon. È progettato per intercettare aerei, droni, missili balistici tattici, razzi a medio-lungo raggio e missili da crociera lanciati a distanze comprese tra 40 e 300 chilometri. A seguito dell'appalto, la Finlandia diventerà il primo operatore di David's Sling al di fuori di Israele.La nazione nordica si è formalmente unita al blocco militare guidato dagli Stati Uniti la scorsa settimana, ponendo fine alla sua politica di lunga data di ponte tra Oriente e Occidente dalla fine della seconda guerra mondiale nel 1945.Helsinki è entrata a far parte della NATO quando il governo di turco ha accettato la sua offerta, quasi un anno dopo che la Finlandia aveva inizialmente presentato istanza di adesione al blocco insieme alla Svezia, con entrambi i paesi che si sono lasciati alle spalle ogni pretesa di non allineamento dopo decenni di esercitazioni militari congiunte, operazioni all'estero e approvvigionamento di armi.È una delle poche nazioni europee ad aver mantenuto un esercito di coscrizione dopo la fine della Guerra Fredda. L'esercito del paese scarsamente popolato è noto per avere diverse risorse fuori misura, inclusa la più grande artiglieria d'Europa. Il paese di 5,5 milioni ha più pezzi di artiglieria di Francia e Germania, due dei paesi più popolosi dell'UE e pesi massimi militari, messi insieme.Dopo l'adesione di Helsinki alla NATO, il confine terrestre della Federazione Russa con il blocco militare guidato dagli Stati Uniti si è ampliato di oltre 1.300 chilometri. Il confine tra Russia e Finlandia si estende dal sud-ovest della nazione nordica lungo la costa del Golfo di Finlandia verso la penisola di Kola a nord. Mosca ha ripetutamente affermato che sarà costretta ad adottare misure di ritorsione e che l'adesione della Finlandia alla NATO avrà un impatto negativo sulle sue relazioni con la Russia.

