Filippine, le basi militari non saranno usate per operazioni offensive

Filippine, le basi militari non saranno usate per operazioni offensive

10.04.2023

2023-04-10T16:53+0200

2023-04-10T16:53+0200

2023-04-10T16:53+0200

filippine

basi militari

usa

"La reazione della Cina non è davvero sorprendente, perché sono preoccupati. Ma le Filippine non permetteranno l'uso delle proprie basi per alcuna azione offensiva. Queste saranno usate solo per aiutare le Filippine se hanno bisogno di aiuto", ha detto Marcos.Marcos ha aggiunto che le Filippine hanno concesso agli Stati Uniti un accesso esteso alle basi per gli aiuti durante i disastri naturali, poiché le strutture si trovano nelle aree soggette a disastri.L'Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) è stato firmato nel 2014 tra gli Stati Uniti e le Filippine con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione militare dei due Paesi. Il documento prevede esercitazioni militari congiunte e una maggiore interoperabilità tra le forze armate di Usa e Filippine. In base all'EDCA, agli Stati Uniti non è consentito avere basi militari permanenti nelle Filippine, ma l'accordo prevede soggiorni prolungati delle truppe statunitensi nelle basi militari filippine.La scorsa settimana, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che le Filippine e gli Stati Uniti avevano concordato di espandere il loro accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (EDCA) a quattro nuove località, una delle quali vicino al Mar Cinese Meridionale. Commentando il recente accordo, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha detto che porterebbe a "più tensioni e meno pace e stabilità" nella regione.

