Il Times ha riferito che lo scorso autunno l'esercito ucraino ha tentato un'offensiva contro la centrale nucleare di Zaporozhye, che è sotto il controllo delle... 09.04.2023, Sputnik Italia

Secondo il giornale, che cita fonti dei servizi segreti ucraini, l'operazione è stata effettuata il 19 ottobre, con la partecipazione di quasi 600 soldati d'élite e armi occidentali.Nonostante abbia ordinato alle sue truppe di "lanciare un attacco" per reclamare la centrale nucleare, Kiev non ha mai ammesso di aver attaccato la più grande struttura europea.Le fonti hanno spiegato che l'esercito ucraino non si aspettava di incontrare una forte resistenza da parte dei suoi oppositori, poiché contava sul fatto che l'esercito russo non sarebbe stato in grado di utilizzare l'artiglieria nella zona della centrale nucleare.Solo un piccolo numero di soldati ucraini, con equipaggiamento occidentale, è riuscito ad atterrare nei pressi dell'area, combattendo un intenso scontro a fuoco di tre ore nei pressi della città di Energodar.A loro volta, i media hanno condannato gli attacchi ucraini contro la centrale nucleare, sostenendo che l'azione è stata "molto pericolosa", poiché qualsiasi danno porterebbe alla contaminazione della popolazione locale, del Paese e del mondo.

