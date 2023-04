https://it.sputniknews.com/20230409/pasqua-cattolica-il-patriarca-kirill-fa-gli-auguri-ai-vertici-delle-chiese-straniere-17141036.html

Pasqua cattolica, il Patriarca Kirill fa gli auguri ai vertici delle chiese straniere

Il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie a Pasqua ha augurato ai capi delle Chiese eterodosse la forza di lottare per la pace e le giuste relazioni... 09.04.2023, Sputnik Italia

"La vittoria sulla morte ha coronato il sacrificio salvifico del Signore Gesù: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi (Luca 24,44). Rallegrandosi per questo miracolo meraviglioso, crediamo che, come in Adamo, tutti in Cristo saranno vivificati (1 lettera ai Corinzi 15,22). Questa speranza riempie la nostra esistenza di vero significato, dà forza per prendersi cura amorevolmente del nostro gregge e lottare per l'instaurazione di pace e relazioni giuste tra Paesi e popoli. Vi auguro buona salute, serenità e l'aiuto di Dio nel servizio che state svolgendo", si legge nelle congratulazioni patriarcali pubblicate sul sito web del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca.Tra i suoi destinatari ci sono Papa Francesco, il Patriarca e Catholicos di tutti gli armeni Garegin II, il Catholicos-Patriarca della Chiesa assira dell'Est Map Ava III Royel, il Patriarca maronita di Antiochia e di tutto l'Oriente Beshara Boutros, il Catholicos dell'Est Metropolita Vasily Mar Thomas Matteo III di Malankara e il Catholicos Aram di Cilicia I.Domenica 9 aprile la Chiesa ortodossa russa celebra la Domenica delle Palme, ovvero l'ingresso del Signore a Gerusalemme. Questa è una delle dodici principali festività religiose associate alla vita di Cristo e della Madre di Dio: le "dodicesime" festività. Nello stesso giorno del 2023, le chiese che utilizzano il calendario gregoriano celebrano la Pasqua.

