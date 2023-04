https://it.sputniknews.com/20230409/nyt-kiev-costretta-ad-inviare-ad-artemovsk-le-truppe-preparate-per-la-controffensiva-17140921.html

NYT: Kiev costretta ad inviare ad Artemovsk le truppe preparate per la controffensiva

2023-04-09T12:45+0200

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/0d/17057433_0:20:1725:990_1920x0_80_0_0_03dc885c34a6069375839c24ac26ec57.jpg

In precedenza era stato riferito che una nuova serie di documenti segreti statunitensi su Ucraina, Cina e Medio Oriente era trapelata in rete. È stato affermato che più di 100 documenti potrebbero essere entrati in Internet, il danno derivante da quanto accaduto è stimato come significativo. Il Pentagono ha già detto a RIA Novosti di star studiando le informazioni sulla fuga di notizie.Il giornale osserva che alla fine Kiev ha inviato rinforzi ad Artemovsk.Artemovsk si trova a nord della grande città di Gorlovka. È un importante snodo di trasporto per rifornire il gruppo di truppe ucraine nel Donbass. Feroci battaglie sono in corso fuori città da più di sei mesi.

2023

Notiziario

