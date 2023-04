https://it.sputniknews.com/20230409/la-repubblica-ceca-indichera-per-la-prima-volta-russia-e-cina-come-minacce-alla-sicurezza-17140800.html

La Repubblica Ceca indicherà per la prima volta Russia e CIna come minacce alla sicurezza

"Fino ad ora, la Strategia di sicurezza e la Strategia di difesa, i due documenti principali della politica di sicurezza e difesa ceca, includevano termini generici come "alcuni stati" o "instabilità e conflitti regionali nella regione euro-atlantica".La Repubblica nei suoi documenti strategici nominerà per la prima volta la Russia e la Cina come minacce alla sua sicurezza. Attualmente, i dipendenti del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri stanno lavorando a documenti che definiscono le posizioni, le ambizioni e i piani della Repubblica Ceca nel campo della politica di sicurezza e difesa.Dopo l'aggiornamento dei due documenti principali, seguiranno i lavori su altri, in particolare la "Prospettiva a lungo termine della difesa" e "Il concetto di costruzione dell'esercito ceco".La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".

