https://it.sputniknews.com/20230409/la-corea-del-nord-non-risponde-alle-chiamate-di-seoul-da-tre-giorni-17141505.html

La Corea del Nord non risponde alle chiamate di Seoul da tre giorni

La Corea del Nord non risponde alle chiamate di Seoul da tre giorni

Per un motivo sconosciuto, la Corea del Nord non ha risposto alle chiamate da Seoul attraverso la linea militare, che di solito venivano effettuate due volte... 09.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-09T18:56+0200

2023-04-09T18:56+0200

2023-04-09T18:56+0200

corea del nord

corea del sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/444/20/4442091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b90c1525fa21cc51f6958cbfb1d136f.jpg

In precedenza, il Ministero dell'unificazione della Corea del Sud aveva riferito che venerdì mattina non è stata effettuata nemmeno la chiamata quotidiana attraverso l'ufficio di collegamento intercoreano. La parte sudcoreana ha confermato l'assenza di problemi da parte sua.Secondo l'agenzia, la Corea del Nord non ha risposto alle chiamate militari per il terzo giorno. La linea di comunicazione intercoreana funziona solo nei giorni feriali, mentre i militari fanno chiamate anche nei fine settimana. I due paesi di solito chiamano due volte al giorno alle 9:00 e alle 16:00, ma domenica la Corea del Nord ancora una volta non ha risposto ai tentativi di contatto.Le relazioni tra la le due Coree sono diventate più tese di recente, poiché gli Stati Uniti e la Corea del Sud tengono esercitazioni militari su larga scala per la prima volta da diversi anni.Sabato mattina, i media statali nordcoreani hanno riferito del test di un sistema senza pilota subacqueo di tipo Haeil-2 con una testata nucleare simulata. Sono stati inoltre pubblicati numerosi commenti che condannano gli insegnamenti della Corea del Sud e degli Stati Uniti, la cooperazione militare di Washington con altri paesi nell'ambito di AUKUS.I contatti quotidiani attraverso i canali di comunicazione intercoreani sono stati interrotti più volte in passato. Lo scorso giugno, Pyongyang ha smesso di rispondere alle chiamate a causa di problemi tecnici causati dalla stagione delle piogge. Nell'estate del 2020, la Corea del Nord, in segno di protesta contro gli attivisti sudcoreani che inviavano nel Paese volantini critici nei confronti di Pyongyang, ha annunciato la completa interruzione di tutte le linee di comunicazione con Seoul, compresi i canali militari e una linea speciale tra i massimi vertici del due paesi. Il 16 giugno, Pyongyang ha fatto saltare in aria l'ufficio di coordinamento intercoreano nel complesso industriale di Kaesong. Circa un anno dopo, la Corea del Sud ha ripristinato i canali di comunicazione intercoreani nel luglio 2021. La comunicazione è stata nuovamente interrotta nell'agosto dello stesso anno e successivamente ripristinata in ottobre sotto la direzione del leader della nordcoreano Kim Jong-un.

https://it.sputniknews.com/20230409/giappone-almeno-due-caccia-usa-effettuano-atterraggi-di-emergenza-17141265.html

corea del nord

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

corea del nord, corea del sud