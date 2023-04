https://it.sputniknews.com/20230409/grano-dallucraina-il-ministero-dellagricoltura-ungherese-rafforza-i-controlli-17140641.html

Grano dall'Ucraina, il ministero dell'Agricoltura ungherese rafforza i controlli

Il primo ministro ungherese Viktor Orban aveva affermato in precedenza che i paesi dell'Europa centrale al vertice dell'UE hanno concordato, sotto la guida della Polonia, di "proteggere gli agricoltori dal dumping di grano ucraino" e hanno esercitato pressioni sulla Commissione europea su questo tema.Il ministro ha sottolineato che il ministero dell'Agricoltura "sta adottando le misure necessarie per risolvere le difficoltà del mercato causate dal dumping di grano ucraino e dalle misure errate di Bruxelles, nonché per sostenere gli agricoltori ungheresi".Nagy ha anche osservato che "la Commissione europea ha rifiutato di restituire i dazi doganali sui prodotti agricoli ucraini" e ha sottolineato che Bruxelles nella situazione attuale dovrebbe "proteggere e sostenere i produttori dell'UE", poiché gli agricoltori dei paesi dell'Europa orientale vorrebbero continuare a lavorare alle stesse condizioni come i loro colleghi di altri paesi.Alla fine di marzo, i primi ministri di alcuni paesi dell'UE si sono rivolti al capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di intervenire nella crisi causata dall'afflusso di grano dall'Ucraina. La lettera dei primi ministri di Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia ha rilevato che "i problemi sono associati a un aumento significativo della fornitura di prodotti ucraini ai mercati degli Stati membri dell'UE, in particolare quelli confinanti con l'Ucraina o situati accanto ad essa “, in particolare, “una crescita senza precedenti delle importazioni di cereali, semi oleosi, uova, pollame, zucchero, succo di mela, frutti di bosco, mele, farina, miele e pasta”.In precedenza si è saputo che l'UE intende stanziare 112 milioni di euro per risarcire gli agricoltori polacchi, rumeni e bulgari che hanno subito perdite significative a causa delle forniture duty-free di prodotti agricoli ucraini.In particolare, 56,3 milioni di euro sono stanziati dal fondo agricolo paneuropeo. Il resto dei fondi sarà in grado di risarcire i propri agricoltori dai bilanci statali dopo aver ricevuto l'autorizzazione appropriata dalla Commissione Europea.Lo scorso giugno, l'UE ha sospeso per un anno i dazi su tutte le merci provenienti dall'Ucraina verso l'UE per aiutare Kiev a incrementare le sue esportazioni.La decisione prevedeva "una sospensione completa dei dazi sulle importazioni di prodotti industriali, frutta e verdura, dazi antidumping, misure di protezione contro le importazioni di acciaio per un periodo di un anno".Nel gennaio di quest'anno, la Polonia ha proposto di restituire i dazi doganali sul mais e su alcuni altri prodotti agricoli esportati dall'Ucraina.

