https://it.sputniknews.com/20230409/bielorussia-crescono-le-minacce-ai-confini-aerei-17141615.html

Bielorussia, crescono le minacce ai confini aerei

Bielorussia, crescono le minacce ai confini aerei

Un'analisi della situazione aerea vicino ai confini bielorussi indica una tendenza verso un aumento della minaccia, ha affermato Alexander Vorobyov, capo delle... 09.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-09T20:25+0200

2023-04-09T20:25+0200

2023-04-09T20:25+0200

bielorussia

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/15208559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ec6a295feb327c5dd2e9096697e3aff.jpg

"L'analisi della situazione aerea che si sta sviluppando vicino ai nostri confini ci consente di trarre una conclusione chiara e comprensibile che c'è una tendenza ad aumentare la minaccia attorno al nostro confine di stato", ha detto in un'intervista alla compagnia televisiva del ministero della Difesa bielorusso VoenTV, pubblicato domenica sul suo sito web.Alexander Vorobyov ha osservato che circa 10-12 anni fa i voli vicino al confine bielorusso venivano effettuati principalmente da aerei da ricognizione elettronica delle forze navali tedesche.Vorobyov ha aggiunto che aerei leggeri, elicotteri e droni effettuano voli per proteggere il confine quasi quotidianamente vicino al confine bielorusso.Questi ha anche affermato che sono state apportate modifiche al programma di addestramento per le truppe di ingegneria radiofonica, tenendo conto della situazione in Ucraina, compreso il chiarimento dei "metodi tattici per rilevare tempestivamente un nemico aereo al confine del nostro spazio aereo". Inoltre, è stato adottato un nuovo complesso radar, che consente di rilevare bersagli a bassa quota ad alta velocità.A sua volta, il capo di stato maggiore delle forze missilistiche antiaeree dell'aeronautica e della difesa aerea della Bielorussia Dmitry Panin ha dichiarato alla compagnia televisiva che l'addestramento delle truppe antiaeree bielorusse tiene conto della situazione attuale, compresa l'esperienza di l'operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina, sono state apportate modifiche ai corsi di addestramento dell'esercito bielorusso.Panin ha notato che la parte bielorussa ha informazioni su come contrastare i sistemi HIMARS, definendoli troppo pubblicizzati.

https://it.sputniknews.com/20230408/la-difesa-aerea-russa-ha-abbattuto-un-missile-ucraino-nei-cieli-della-crimea-17139280.html

https://it.sputniknews.com/20230409/la-corea-del-nord-non-risponde-alle-chiamate-di-seoul-da-tre-giorni-17141505.html

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

bielorussia, sicurezza