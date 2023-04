https://it.sputniknews.com/20230408/la-turchia-inizia-il-processo-legislativo-sul-progetto-di-hub-del-gas-proposto-dalla-russia-17139141.html

La Turchia inizia il processo legislativo sul progetto di hub del gas proposto dalla Russia

Lo scorso ottobre, i Presidenti di Russia e Turchia hanno incaricato di studiare in dettaglio la questione della creazione di un hub del gas in Turchia. 08.04.2023, Sputnik Italia

La Turchia ha iniziato il processo di modifica della legislazione sul progetto di hub del gas proposto dalla Russia e attende l'approvazione del Presidente Tayyip Erdogan, ha dichiarato il Ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali Fatih Donmez. Il Parlamento turco ha approvato le modifiche alla struttura dell'azienda statale del petrolio e del gas Botas per implementare il progetto dell'hub del gas, aveva già riferito in precedenza il quotidiano Sabah. Donmez aveva detto all'inizio di marzo che la questione dell'hub del gas proposto dalla Russia in Turchia sarebbe stata sottoposta al Parlamento per essere discussa, dal momento che necessarie modifiche legislative per la sua attuazione. Lo scorso ottobre, i Presidenti di Russia e Turchia hanno incaricato di studiare in dettaglio la questione della creazione di un hub del gas in Turchia. In particolare, le forniture di gas dal gasdotto Nord Stream danneggiato potrebbero essere spostate attraverso questo hub. Secondo il Vice Primo Ministro russo Aleksandr Novak, questo non solo creerebbe un hub commerciale in Turchia, ma svilupperebbe anche le infrastrutture e aumenterebbe le forniture al sud. Secondo lui, anche altri Paesi possono essere coinvolti: Algeria, Qatar Azerbaigian forniscono gas all'Europa attraverso la medesima rotta meridionale.

