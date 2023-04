https://it.sputniknews.com/20230408/israele-netanyahu-chiama-i-riservisti-dopo-tre-morti-durante-le-violenze-con-la-palestina-17139907.html

Israele, Netanyahu chiama i riservisti dopo tre morti durante le violenze con la Palestina

Israele, Netanyahu chiama i riservisti dopo tre morti durante le violenze con la Palestina

La situazione è peggiorata all'inizio di questa settimana, quando la polizia antisommossa israeliana ha arrestato decine di fedeli palestinesi presso la...

israele

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il governo sta chiamando la polizia e i riservisti dell'esercito, dopo che tre persone sono state uccise in due attacchi separati a Tel Aviv e in Cisgiordania durante un picco di violenza.Sabato, Netanyahu ha ordinato alla polizia di "mobilitare tutte le unità di confine di riserva" e ha ordinato all'esercito di "mobilitare forze aggiuntive".Secondo l'ordine del primo ministro, a partire da domenica quattro battaglioni di riserva della polizia di frontiera sarebbero schierati nei centri urbani, in aggiunta alle unità già schierate nella regione di Gerusalemme e nella città centrale di Lod, che ha una popolazione mista di ebrei e arabi.Ciò avviene dopo che un turista italiano è rimasto ucciso e altri sette sono rimasti feriti, quando un arabo israeliano ha speronato con la sua auto contro i pedoni sul lungomare di Tel Aviv venerdì, prima di venire ucciso a sua volta. Venerdì scorso, due giovani sorelle anglo-israeliane erano state uccise e la loro madre gravemente ferita, quando la loro auto è stata colpita da colpi di arma da fuoco nella Valle del Giordano in Cisgiordania.Gli attacchi hanno seguito il lancio di attacchi aerei da parte delle forze di difesa israeliane (IDF) e un bombardamento di artiglieria nelle prime ore di venerdì, come rappresaglia contro il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza e dal Libano.L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito specificamente una serie di obiettivi appartenenti al gruppo militante palestinese Hamas nel sud del Libano. Secondo l'IDF, sono stati attaccati "obiettivi infrastrutturali" e altri siti che Tel Aviv considera appartenenti alla rete terroristica.Hamas, da parte sua, ha dichiarato in una dichiarazione che "condanna fermamente la palese aggressione sionista contro il Libano", con il membro di Hamas Basem Naim che ha detto a un'emittente con sede in Qatar che le persone a Gaza non hanno "nessun posto dove nascondersi" e che il lancio di razzi è stato un modo per l'enclave di difendersi da Israele.Il primo ministro libanese Najib Mikati, a sua volta, ha sottolineato che il suo governo “respinge categoricamente qualsiasi escalation militare”, così come l'uso del Libano per inscenare atti che minacciano la stabilità.Nuove violenze alla moschea di Al-AqsaCiò è stato preceduto da nuove violenze israeliane all'interno della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme est all'inizio di questa settimana, quando dozzine di palestinesi sono rimasti feriti durante gli scontri con la polizia antisommossa israeliana, che ha usato granate assordanti, gas, proiettili di gomma, manganelli e fucili.La polizia israeliana ha affermato in una dichiarazione che "diversi giovani che violano la legge e agitatori mascherati" hanno fortificato la moschea, presumibilmente "per interrompere l'ordine pubblico e profanare" la struttura.Netanyahu, a sua volta, ha insistito sul fatto che la polizia "doveva agire per ristabilire l'ordine", aggiungendo: "Israele è impegnato a mantenere la libertà di culto, il libero accesso a tutte le religioni e lo status quo sul Monte del Tempio, e non permetterà agli estremisti violenti di per cambiare questo".L'Islamic Waqf, che amministra il sito di Al-Aqsa, ha però descritto le azioni della polizia israeliana come "una flagrante violazione dell'identità e della funzione della moschea come luogo di culto riservato ai soli musulmani".Gli ha fatto eco il portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, che ha condannato il raid definendolo un attacco ai fedeli musulmani. "Avvertiamo l'Occupazione [Israele] di non oltrepassare le linee rosse nei luoghi santi, che porteranno alla grande esplosione", ha sottolineato il portavoce.Hamas ha definito l'incidente "un crimine senza precedenti" e ha avvertito Israele che ci sarebbero state "conseguenze".Gli scontri sullo status del Monte del Tempio, che ospita il complesso di Al-Aqsa, vanno avanti da tempo, dal momento che il santuario religioso è considerato sacro sia dai palestinesi musulmani che dagli ebrei.I palestinesi hanno ripetutamente accusato Israele di ostacolare il loro accesso alla moschea di Al-Aqsa e di consentire a un gran numero di visitatori ebrei di accedere al sito sotto scorta della polizia, sostenendo che si tratta di una violazione degli attuali accordi sul sito tra le due parti.Le tensioni legate alla moschea di Al-Aqsa nel maggio 2021 hanno spinto Hamas a lanciare decine di razzi verso Gerusalemme, innescando un conflitto di 11 giorni con Israele, che ha causato la morte di almeno 256 palestinesi e 13 persone nello stato ebraico.

