Dalla DPR denunciano: ignorati i casi di tortura da parte di Kiev

Le agenzie internazionali non hanno mai intrapreso alcuna azione appropriata contro l'Ucraina per i casi segnalati di prigionieri di guerra del Donbass... 08.04.2023, Sputnik Italia

"Dall'inizio dell'operazione militare speciale, abbiamo inviato oltre 320 lettere alle Nazioni Unite, al CICR [Comitato internazionale della Croce Rossa], all'UNICEF [Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia], con informazioni sui casi di crimini di guerra del regime di Kiev che abbiamo documentato. Questi includono crimini di guerra contro i prigionieri di guerra. La risposta è sempre distaccata: 'Grazie per l'informazione, ne abbiamo preso nota'. [Ma] non sono mai seguite adeguate misure di risposta contro l'Ucraina", ha sottolineato la Morozova.L'ufficio del difensore civico afferma che le interviste con i militari della DPR di ritorno dalla prigionia ucraina e i dati forensi suggeriscono che quasi tutti i soldati sono stati sottoposti a torture, percosse e altre forme di abuso da parte delle formazioni armate ucraine.

