https://it.sputniknews.com/20230408/brics-il-sudafrica-chiede-la-presenza-di-tutti-i-leader-al-summit-di-agosto-17139478.html

Brics, il Sudafrica chiede la presenza di tutti i leader al summit di agosto

Brics, il Sudafrica chiede la presenza di tutti i leader al summit di agosto

All'inizio di quest'anno, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che il 15° vertice BRICS si terrà a Durban, in Sudafrica, alla fine di... 08.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-08T19:03+0200

2023-04-08T19:03+0200

2023-04-08T19:03+0200

brics

sudafrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/829/91/8299198_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf3d59c66fe196bcf77fe1be7f99dec4.jpg

A marzo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin all'imminente evento BRICS.Il Sudafrica spera che tutti i leader dei BRICS, incluso il presidente russo Vladimir Putin, partecipino personalmente al vertice di agosto, ha detto a Sputnik Anil Sooklal, sherpa della Repubblica del Sud Africa nei BRICS.Sooklal ha affermato che, avendo Putin ricevuto l'invito inviato dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, notizia che non è stata smentita dalle parti, la nazione africana si prepara a un vertice a tutti gli effetti.Lo sherpa BRICS del Sud Africa ha anche sollevato preoccupazioni per la pressione dell'Occidente guidato dagli Stati Uniti sulla Russia, comprese le sanzioni unilaterali contro Mosca, sottolineando che le sanzioni delle Nazioni Unite sono le uniche considerate dalla nazione africana.Lo sherpa ha osservato che il Sudafrica non accetta alcuna sanzione che non sia approvata dall'ONU, inoltre, le relazioni Russia-Sudafrica sono ora più forti che mai. Ha anche sottolineato che la cooperazione tra i BRICS si è solo rafforzata e si è intensificata a causa delle pressioni dell'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, aggiungendo che molti paesi stanno esprimendo il loro desiderio di aderire all'associazione.All'inizio di quest'anno, durante un incontro con i capi di ufficio regionali del ministero degli Esteri russo, il massimo diplomatico del Cremlino, Sergey Lavrov, ha dichiarato che il numero di paesi che chiedono di aderire ai BRICS e all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) è salito a 20.Nel gennaio 2023, Naledi Pandor, ministro delle relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, ha affermato che i BRICS stavano lavorando sui criteri per le nazioni che vogliono aderire al blocco e che una decisione sull'accettazione di nuovi membri potrebbe essere presa entro la fine del 2023.Di recente, prima dell'inizio della 17a sessione del Comitato intergovernativo congiunto Sudafrica-Russia, Naledi Pandor ha sottolineato in particolare il livello delle relazioni Sudafrica-Russia.I BRICS sono un'associazione informale delle principali economie in via di sviluppo del mondo. I quattro membri fondatori dei BRICS – Brasile, Russia, India e Cina – hanno originariamente istituito il blocco nel 2005 (all'epoca l'associazione era conosciuta come BRIC). Dopo l'adesione del Sudafrica nel 2010, il nome è stato cambiato in BRICS. I potenziali candidati all'adesione includono paesi come Algeria, Argentina, Iran, Arabia Saudita e Turchia. Queste nazioni hanno espresso la loro volontà di aderire al blocco negli ultimi mesi e anni.L'Algeria è tra i paesi africani che hanno chiesto ufficialmente di aderire all'associazione. Inoltre, a metà marzo, Christopher Mutsvangwa, politico dello Zimbabwe e portavoce del partito al governo dell'Unione nazionale africana dello Zimbabwe - Fronte patriottico (ZANU-PF), ha dichiarato che anche il suo paese era ansioso di aderire ai BRICS.

https://it.sputniknews.com/20230408/la-turchia-inizia-il-processo-legislativo-sul-progetto-di-hub-del-gas-proposto-dalla-russia-17139141.html

https://it.sputniknews.com/20230407/der-spiegel-dai-vertici-di-porsche-la-proposta-per-far-ripartire-lindustria-automobilistica-russa-17137904.html

sudafrica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics, sudafrica