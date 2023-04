https://it.sputniknews.com/20230408/blinken-esclude-i-colloqui-tra-russia-e-ucraina-17138876.html

Blinken esclude i colloqui tra Russia e Ucraina

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che i negoziati tra la Russia e l'Ucraina sono attualmente fuori dal tavolo, sostenendo che Mosca... 08.04.2023, Sputnik Italia

Blinken ha affermato, durante il suo incontro con la stampa tedesca venerdì, che la Russia deve dimostrare la sua disponibilità a impegnarsi in "negoziati costruttivi" con l'obiettivo di una "pace giusta e duratura". Mosca ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina nel febbraio del 2022, in mezzo agli attacchi crescenti del regime di Kiev contro le repubbliche del Donbass. Da allora, le delegazioni russe e ucraine si sono impegnate in diversi cicli di colloqui di pace, ma alla fine i negoziati hanno raggiunto un'impasse. La Russia ha insistito che è aperta ai colloqui con l'Ucraina, anche dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che vieta i negoziati con Mosca nell'ottobre 2022. Nel frattempo, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno fornito attrezzature militari a Kiev e hanno addestrato il personale ucraino. Mosca ha ribadito che l'obiettivo dell'Occidente è quello di prolungare il conflitto e ha aggiunto che qualsiasi attrezzatura militare in Ucraina sarebbe un obiettivo legittimo per le forze russe.

