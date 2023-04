https://it.sputniknews.com/20230408/biden-estende-stato-di-emergenza-nel-campo-della-sicurezza-nazionale-degli-stati-uniti-per-un-anno-17138215.html

Biden estende stato di emergenza nel campo della sicurezza nazionale degli Stati Uniti per un anno

Biden ha esteso lo stato di emergenza nel campo della sicurezza nazionale, consentendo di imporre sanzioni contro la Russia. 08.04.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/16282787_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_b2fb4bfc78196f2d1da1bec931ef28c5.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esteso di un anno l'ordine esecutivo suggerendo la possibilità di introdurre nuove sanzioni contro individui e persone giuridiche dalla Russia, secondo un documento pubblicato venerdì dalla Casa Bianca.Tra le possibili ragioni per l'imposizione di sanzioni che prevedono il blocco di proprietà e beni negli Stati Uniti, elenca "il minare lo svolgimento di elezioni libere e democratiche negli Stati Uniti, così come nei suoi alleati e partner", "azioni dannose nella sfera cibernetica", "incoraggiare e utilizzare la corruzione transnazionale per influenzare i governi stranieri" e altri.Lo stesso rimanda a necessità dettate dal fatto che "le attività ostili dei governi della Federazione Russa" rappresentano "una minaccia straordinaria alla sicurezza nazionale, alla politica estera e all'economia degli Stati Uniti".

