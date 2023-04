https://it.sputniknews.com/20230407/la-cina-sanziona-due-istituti-americani-per-taiwan-17135750.html

La Cina sanziona due istituti americani per Taiwan

La Cina sanziona due istituti americani per Taiwan

Le autorità cinesi hanno sanzionato due entità statunitensi, vale a dire l'Istituto Hudson e la Biblioteca Presidenziale Ronald Reagan, per violazione del... 07.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-07T10:43+0200

2023-04-07T10:43+0200

2023-04-07T10:43+0200

cina

usa

taiwan

sanzioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/10151930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_470992a738c714121dc823983f189945.jpg

Queste azioni hanno danneggiato gravemente la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, ha affermato il Ministero. A partire da venerdì, alle università, alle istituzioni e ad altre organizzazioni e persone cinesi è severamente vietato concludere accordi e scambi, cooperare e svolgere altre attività con queste entità, si legge nella dichiarazione. A quattro capi di queste istituzioni è stato vietato di entrare in Cina e di ottenere visti cinesi. Alle organizzazioni e agli individui cinesi è vietato intraprendere attività con le persone sanzionate, i cui beni in Cina saranno congelati. Venerdì, la Cina ha sanzionato anche il thin-tank taiwanese Prospect Foundation e il Consiglio dei Liberali e Democratici Asiatici, un'organizzazione regionale taiwanese di partiti politici liberaldemocratici in Asia, si legge nella dichiarazione. Secondo Pechino, queste entità, "per volontà del Partito Democratico Progressista" e con il pretesto della democrazia e della libertà, promuovono "l'indipendenza di Taiwan" e violano il principio di una sola Cina attraverso le loro azioni.Ai funzionari delle organizzazioni è vietato entrare nella Cina continentale e nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Alle organizzazioni e agli individui cinesi è vietato trattare con queste organizzazioni.

cina

usa

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, usa, taiwan, sanzioni