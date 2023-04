https://it.sputniknews.com/20230407/israele-aumenta-la-presenza-di-fanteria-e-artiglieria-nel-sud-e-nel-nord-17136234.html

Israele aumenta la presenza di fanteria e artiglieria nel sud e nel nord

Israele aumenta la presenza di fanteria e artiglieria nel sud e nel nord

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato questo venerdì di aver ampliato il loro dispiegamento di fanteria e artiglieria nel sud e nel nord del... 07.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-07T15:23+0200

2023-04-07T15:23+0200

2023-04-07T15:23+0200

israele

armamenti

confini

mondo

sicurezza

striscia di gaza

gerusalemme

libano

geopolitica

ministero della difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/175/20/1752065_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_c6a1c028320125acf29df10b8908267e.jpg

"Sulla base della valutazione della situazione, abbiamo preso la decisione di espandere le nostre forze regolari di fanteria e artiglieria, il Comando meridionale e il Comando settentrionale per rafforzare la difesa per tutti i possibili scenari", ha detto il portavoce dell'IDF, Il generale di brigata Daniel Hagari.Le offensive israeliane in più direzioni durante la notte di venerdì sono una "chiara indicazione" che l'IDF è "capace, pronto e preparato a svolgere le sue missioni", ha detto il portavoce.I media israeliani hanno riferito, citando Hagari, che 44 razzi sono stati lanciati durante la notte dalla Striscia di Gaza in direzione del sud di Israele.Nove di loro non sono riusciti a raggiungere il confine del territorio palestinese, 12 sono caduti in mare, 14 sono atterrati nei campi, uno ha colpito un condominio nella città di Sderot e 8 sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea Iron Dome.Hagari ha anche detto che la difesa aerea israeliana ha colpito più di 10 obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, usando circa 50 tonnellate di munizioni.Giovedì, i media israeliani hanno riferito che decine di missili sono stati lanciati dal Libano, prendendo di mira città e insediamenti di confine situate nella regione settentrionale e occidentale della Galilea.L'IDF ha detto che 34 missili sono stati lanciati dal Libano, 23 dei quali intercettati dai sistemi di difesa aerea. Lo stesso ha incolpato dell'attacco il gruppo militante palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza.Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato il controllo del comando per prepararsi a qualsiasi potenziale risposta.Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto lo stesso giorno che gli autori avrebbero pagato per ogni atto di aggressione, aggiungendo che nessun dibattito politico interno avrebbe interferito con questo.

israele

striscia di gaza

gerusalemme

libano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

israele, armamenti, confini, mondo, sicurezza, striscia di gaza, gerusalemme, libano, geopolitica, ministero della difesa, benjamin netanyahu