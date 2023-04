https://it.sputniknews.com/20230407/incontro-xi-macron-cina-e-francia-si-oppongono-agli-attacchi-contro-impianti-nucleari-civili-17137663.html

Incontro Xi-Macron, Cina e Francia si oppongono agli attacchi contro impianti nucleari civili

Xi Jinping e Macron si sono dichiarati contro gli attacchi armati contro impianti nucleari civili. 07.04.2023, Sputnik Italia

Cina e Francia si oppongono agli attacchi armati contro impianti nucleari pacifici e sostengono il ruolo costruttivo dell'AIEA nel garantire la sicurezza delle centrali nucleari, secondo il testo di una dichiarazione congiunta di Cina e Francia.Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Cina in visita di Stato mercoledì con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per incontrare il capo della Repubblica popolare cinese Xi Jinping.La situazione dell'Ucraina è diventata uno dei principali argomenti di negoziazione tra politici.

