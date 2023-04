Gli USA potrebbero studiare il modo di inviare caccia all'Ucraina

https://it.sputniknews.com/20230407/gli-usa-potrebbero-studiare-il-modo-di-inviare-caccia-allucraina-17138356.html

La deputata Sherrill ha esortato a studiare la possibilità di fornire all'Ucraina caccia avanzati. 07.04.2023, Sputnik Italia

"L'amministrazione statunitense deve esplorare la possibilità di fornire all'Ucraina moderni aerei da combattimento, ma un tale processo richiederà molto tempo".A dirlo questo venerdì un rappresentante repubblicano, Mickey Sherrill, ad un evento del Washington Post.La stessa ha aggiunto che Washington sta studiando attentamente di quali risorse ha bisogno l'Ucraina in ogni specifico periodo di tempo "per affrontare nel modo più efficace la Federazione Russa sul campo di battaglia", nonché quali finanziamenti il ​​Congresso degli Stati Uniti è pronto a stanziare per queste esigenze.Allo stesso tempo, a suo avviso, questo processo richiederà molto tempo, vista la necessità di addestrare i piloti per questi scopi.

