Gilet Gialli: La riforma delle pensioni in Francia minaccia una rapida esplosione sociale

Gilet Gialli: La riforma delle pensioni in Francia minaccia una rapida esplosione sociale

La situazione della riforma delle pensioni in Francia minaccia un'esplosione sociale nel prossimo futuro, ha dichiarato il fondatore del nucleo politico del... 07.04.2023, Sputnik Italia

Secondo il Ministero degli Interni del Paese, 570.000 persone hanno partecipato alle manifestazioni in tutto il Paese - meno dell'ultima volta, quando a protestare erano stati in 740.000. La nuova ondata di manifestazioni legate ai piani del Governo per la riforma delle pensioni è scoppiata in Francia da gennaio di quest'anno. Le manifestazioni si sono intensificate quando il 16 marzo la Prima Ministro Elisabeth Born ha utilizzato l'articolo 49.3 della Costituzione per far passare un disegno di legge che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile del Paese da 62 a 64 anni senza un voto in Parlamento. Queste proteste coinvolgono anche i sostenitori del movimento dei Gilet Gialli. Le proteste sono state accompagnate da scontri violenti con la polizia, disordini, oltre a numerose detenzioni di manifestanti da parte delle forze dell'ordine.

