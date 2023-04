Der Spiegel: dai vertici di Porsche la proposta per far ripartire l'industria automobilistica russa

https://it.sputniknews.com/20230407/der-spiegel-dai-vertici-di-porsche-la-proposta-per-far-ripartire-lindustria-automobilistica-russa-17137904.html

L'ha reso noto oggi, 7 aprile, il giornale tedesco Der Spiegel.Siegfried Wolff si è offerto di utilizzare gli impianti di produzione della Volkswagen, che ha lasciato la Russia, così come il gruppo GAZ. Inoltre, ha proposto di riprendere la produzione di auto appartenenti al marchio VW Skoda nella seconda metà del 2023.Il piano di Wolff è di iniziare con il modello Rapid nello stabilimento della città russa di Kaluga, per poi avviare la produzione dei modelli Octavia, Kodiaq e Karoq a Nizhny Novgorod. Secondo Wolff, l'aspetto delle auto deve essere notevolmente modificato, utilizzando le "caratteristiche" dei modelli russi Volga e Pobeda.Secondo Der Spiegel, Wolf ha chiesto anche di "far rivivere il leggendario marchio russo Volga". A suo avviso, tutto ciò getterà "le basi per l'ulteriore sviluppo di un'industria automobilistica indipendente e moderna nella Federazione Russa".Wolff ha anche scritto che la società Promavtoconsult, che, secondo alcune informazioni, è collegata all'imprenditore austriaco, dovrebbe essere coinvolta in questo programma. Per attuare il programma, l'imprenditore ha chiesto alle autorità russe un prestito di 60 miliardi di rubli.Wolff, secondo Der Spiegel, ha affermato di aver già raggiunto "un accordo di principio" con i vertici della VW, ma sia VW che Porsche hanno affermato di non sapere nulla della lettera dell'imprenditore austriaco.A marzo, si è saputo che il produttore tedesco di componenti per auto Schaeffler stava vendendo le sue attività russe a Wolff. Questi è stato a lungo associato agli affari russi: nel 2008 è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società Russian Machines, che, tra le altre cose, comprende il gruppo GAZ, e nel 2010 è diventato capo del consiglio di amministrazione.

