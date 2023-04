https://it.sputniknews.com/20230407/brics-indignati-per-il-diverso-trattamento-dei-migranti-dallucraina-e-dallafrica-17135995.html

BRICS indignati per il diverso trattamento dei migranti dall'Ucraina e dall'Africa

I Paesi occidentali non danno lo stesso valore a tutte le vite umane, come dimostra il diverso trattamento riservato ai migranti provenienti dall'Ucraina e da regioni come il Medio Oriente e l'Africa, ha dichiarato Anil Suklal, sherpa* BRICS del Sudafrica. La conferenza stampa, "Stabilità in un mondo turbolento: la presidenza BRICS del Sudafrica", si tiene oggi presso il Centro Stampa Multimediale Internazionale di Rossija Segodja. Il BRICS riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Diversi altri Paesi intendono aderire al blocco economico, tra cui Argentina, Iran e, secondo il Ministero degli Esteri cinese, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto.*Rappresentante personale di un capo di Stato o di un capo del Governo che prepara un vertice internazionale

