Xi Jinping: le relazioni bilaterali della Cina non sono rivolte contro terzi

Xi Jinping: le relazioni bilaterali della Cina non sono rivolte contro terzi

Xi Jinping: lo sviluppo delle relazioni della Cina con altri Paesi non è rivolto contro terzi. 06.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-06

2023-04-06T20:47+0200

2023-04-06T20:47+0200

Lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Cina e qualsiasi Paese non è rivolto contro terzi e non dipende da terzi.A dirlo, il presidente cinese Xi Jinping, in una conversazione con il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen.Lo stesso ha anche osservato che la Cina persegue una politica estera indipendente e pacifica e rispetta il diritto delle persone provenienti da tutto il mondo di scegliere il proprio percorso di sviluppo.

