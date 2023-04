https://it.sputniknews.com/20230406/medvedchuk-la-democrazia-ucraina-e-strisciata-in-america-e-la-sta-distruggendo-17132924.html

Medvedchuk: la "democrazia" ucraina è strisciata in America e la sta distruggendo

Viktor Medvedchuk ne scrive in un commento per il canale Telegram "Altra Ucraina". 06.04.2023, Sputnik Italia

L'oppositore ucraino Viktor Medvedchuk in un lungo commento sul canale Telegram "Altra Ucraina" parla del recente arresto dell'ex-POTUS Donald Trump sottolineando come ciò sia verosimilmente dovuto ad un tentativo di "zittire" le voci di quanti non siano più disposti ad appoggiare gli aiuti all'Ucraina, alla luce della situazione economica, e sociale, degli Stati Uniti.Medvedchuk prosegue richiamando l'attenzione sul sistema giudiziario del Paese e dell'opera palese di "eliminazione" della dissidenza, dai mass media non allineati a quanti difendono la pace, il tutto nel nome della "democrazia", come si evince dalle sue stesse parole:"Tutto questo", prosegue Medvedchuk, "dice una sola cosa: la tanto lodata "democrazia" che è stata imposta dagli Stati Uniti in Ucraina, è arrivata strisciando in America, e distruggerà le istituzioni statali di questo Paese, come prima ha distrutto le istituzioni governative di questo Paese (l'Ucraina, n.d.r.)".Riporta poi le parole di Trump, che avverte di ciò: "Siamo in molti modi un Paese del terzo mondo. Siamo un Paese la cui economia è in stallo, le cui catene di approvvigionamento sono interrotte, i cui negozi non sono pieni, i cui pacchi non arrivano e il cui sistema di istruzione è in fondo a qualsiasi lista"."È impossibile non essere d'accordo con lui, dal momento che l'Ucraina è già all'inferno e tira lì gli Stati Uniti. Gli studenti ucraini hanno superato i loro insegnanti americani, e ora sono diventati insegnanti di "disordine legale". Resta solo da aggiungere che l'Ucraina è stata messa in un inferno di illegalità e arbitrarietà dalla politica americana, e oggi sta raccogliendo i benefici delle sue attività. Come dice il proverbio, "tutti saranno ricompensati per le loro azioni", conclude l'oppositore.

