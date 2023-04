https://it.sputniknews.com/20230406/lindonesia-sostiene-liniziativa-della-moneta-comune-dei-brics-17132962.html

L'Indonesia sostiene l'iniziativa della moneta comune dei BRICS

L'Indonesia sostiene l'iniziativa della moneta comune dei BRICS

La comunità finanziaria indonesiana sostiene l'iniziativa della valuta comune proposta dai BRICS, che sostituirebbe il dollaro USA come valuta di scambio... 06.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-06T14:25+0200

2023-04-06T14:25+0200

2023-04-06T14:25+0200

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/06/16858605_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_c38329c9bbad493af655d8eb3a58c2c6.jpg

L'Indonesia intende studiare da vicino l'esperienza dei BRICS nell'introduzione della moneta comune, anche se non considera l'iniziativa un motivo sufficiente per aderire all'unione, ha aggiunto, elaborando che nonostante ci siano gruppi in Indonesia che accoglierebbero con favore una tale mossa, si tratta di una questione geopolitica importante, e il sostegno del settore finanziario da solo non sarebbe sufficiente. L'osservatore dei mercati finanziari Ibrahim Asjuangbi ha detto a Sputnik che vede "grandi opportunità economiche" nei BRICS. Asjuangbi ha aggiunto che in futuro l'Indonesia potrebbe abbandonare del tutto il dollaro USA, dal momento che questa misura è attualmente in fase di discussione da parte del Governo. Il 30 marzo, il Vice Presidente della Duma di Stato russa Alexander Babakov ha affermato che i Paesi BRICS stanno lavorando alla creazione di una nuova forma di valuta e potrebbero presentare idee sul suo sviluppo al prossimo vertice dell'organizzazione in Sudafrica. La valuta potrebbe essere garantita non solo dall'oro, ma anche da altri gruppi di prodotti, elementi di terre rare o terreni, ha aggiunto. Il 20 marzo, la Banca d'Indonesia ha dichiarato che lancerà una carta di credito nazionale per sostituire Visa e Mastercard, che aiuterà a mantenere la stabilità economica nel Paese e applicherà commissioni di pagamento più basse.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics