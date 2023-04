https://it.sputniknews.com/20230406/incontro-francia-cina-ue-macron-vuole-rilanciare-il-partenariato-strategico-e-globale-con-la-cina-17132670.html

Incontro Francia-Cina-Ue: Macron vuole “rilanciare il partenariato strategico e globale con la Cina”

Incontro Francia-Cina-Ue: Macron vuole “rilanciare il partenariato strategico e globale con la Cina”

Il Presidente francese Emmanuel Macron e il capo dell'UE Ursula von der Leyen incontreranno il Presidente cinese Xi Jinping a Pechino oggi, nell'ambito della... 06.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-06T10:26+0200

2023-04-06T10:26+0200

2023-04-06T10:26+0200

cina

francia

emmanuel macron

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/856/79/8567906_0:44:2381:1383_1920x0_80_0_0_ef96eb6150a2394e5a4264b4af17f985.jpg

Nell'ambito del suo viaggio in Cina, Macron ha già incontrato Li Qiang, premier del Consiglio di Stato cinese, e Zhao Leji, presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo. Oltre a Pechino, Macron visiterà anche la città di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Poco dopo l'arrivo del Presidente francese a Pechino, avvenuto ieri, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha twittato che Xi e Macron condurranno colloqui "per tracciare congiuntamente la rotta delle relazioni Cina-Francia e scambiare opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali". "La Cina e la Francia sono entrambi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e importanti Paesi del mondo. La Cina è pronta a collaborare con la Francia per ottenere nuovi risultati, mentre portiamo avanti un partenariato strategico globale stretto e duraturo", ha aggiunto la portavoce. Macron, da parte sua, ha sottolineato l'importanza che Bruxelles rafforzi le sue relazioni economiche con la Cina, nonostante lo squilibrio dei rapporti commerciali bilaterali. Il Presidente francese ha anche sottolineato che la Cina potrebbe svolgere un ruolo importante nel trovare un "percorso di pace" in Ucraina, dove la Russia continua la sua operazione militare speciale. Gli ha fatto eco la Von der Leyen, che ha promesso che la situazione in Ucraina sarà un "argomento importante" degli incontri suoi e di Macron con il Presidente cinese.

https://it.sputniknews.com/20230405/trilaterale-macron-von-der-leyen-xi-a-pechino-energia-ucraina-rapporti-ue-cina-17129239.html

cina

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, francia, emmanuel macron, xi jinping