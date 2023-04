Il MdD riferisce che le forze armate dell'Ucraina uccidono i propri soldati che si arrendono

https://it.sputniknews.com/20230406/il-mdd-riferisce-che-le-forze-armate-dellucraina-uccidono-i-propri-soldati-che-si-arrendono-17134809.html

Ministero della Difesa russo: le forze armate dell'Ucraina hanno ucciso i propri soldati che si sono arresi, sparando 300 proiettili contro di loro. 06.04.2023, Sputnik Italia

Il regime di Kiev sta deliberatamente uccidendo i suoi militari per prevenire tentativi di ritirarsi dalle posizioni.Lo riferisce il Ministero della Difesa, in una nota in riferimento all'uccisione da parte dell'esercito ucraino, di 14 commilitoni che si erano arresi:"Affinché i combattenti ucraini potessero uscire in sicurezza", prosegue la nota, "l'esercito russo ha sospeso le ostilità. Fino al mattino, i militari ucraini sono stati posti in una trincea.In totale, le forze armate dell'Ucraina hanno sparato circa 300 proiettili di grosso calibro.Tutti i 14 combattenti che hanno deposto le armi sono stati uccisi.

