https://it.sputniknews.com/20230406/ambasciatore-delle-mauritius-gli-africani-sanno-quale-direzione-prendere-nel-mondo-multipolare-17133566.html

Ambasciatore delle Mauritius: gli africani sanno quale direzione prendere nel mondo multipolare

Ambasciatore delle Mauritius: gli africani sanno quale direzione prendere nel mondo multipolare

L'African International Congress (AIC), una piattaforma per la cooperazione commerciale russo-africana, si svolgerà a Mosca dal 5 al 6 aprile. A margine... 06.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-06T17:18+0200

2023-04-06T17:18+0200

2023-04-06T17:18+0200

africa

diplomazia

mondo

economia

relazioni internazionali

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/1f/17118639_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_918e27629479a0c5558f10eb24a8102d.jpg

"Il mondo sta assistendo a grandi cambiamenti economici che implicano la ristrutturazione del sistema finanziario internazionale, nonché la trasformazione degli approcci al finanziamento e al trasferimento tecnologico", spiega Kheswar Jankee, ambasciatore della Repubblica di Mauritius in Russia, in un'intervista a Sputnik.Secondo l'ambasciatore, le strategie finanziarie internazionali devono essere riconsiderate in termini di trasferimenti di denaro al fine di promuovere la facilitazione del commercio.Lo stesso sottolinea inoltre la necessità di promuovere il trasferimento di tecnologia tra i Paesi di tutto il mondo.Jankee sottolinea che "mentre il mondo è sulla buona strada verso un ordine multipolare, ogni nazione dovrebbe seguire la propria politica estera basata sulle proprie aspirazioni nazionali, nonché sugli interessi dei suoi partner per garantire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa".Lo stesso prosegue sottolineando il fatto che i Paesi dovrebbero assumere una "posizione neutrale", affermando che il nuovo ordine mondiale non significa "demonizzazione" di alcuna regione o stato.Inoltre, ritiene che ogni Paese sappia con quali partner economici può discutere e migliorare le relazioni commerciali, e che tipo di attività sarà e come sarà sviluppata in modo da poter costruire una cooperazione vincente per entrambi gli interlocutori.Jankee conclude osservando inoltre che, sullo sfondo di questi sconvolgimenti economici globali, tutti i Paesi e tutte le regioni dovrebbero cooperare tra loro e unirsi per risolvere i problemi più evidenti, compresi gli effetti del cambiamento climatico e la povertà.Organizzato in vista del vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo quest'estate, il congresso ha riunito diplomatici e uomini d'affari provenienti da paesi africani e dalla Russia.Lo scopo principale di questo forum è quello di creare una piattaforma permanente per un dialogo tra le comunità imprenditoriali.Le discussioni hanno toccato vari argomenti di reciproco interesse, compresi i modi per migliorare l'interazione nel campo degli investimenti e del commercio tra Africa, Russia e paesi eurasiatici.

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

africa, diplomazia, mondo, economia, relazioni internazionali, geopolitica