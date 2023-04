https://it.sputniknews.com/20230405/zelensky-si-reca-a-varsavia-per-prepararsi-ai-colloqui-con-la-russia---generale-polacco-17130482.html

Zelensky si reca a Varsavia per prepararsi ai colloqui con la Russia - generale polacco

2023-04-05T16:08+0200

polonia

varsavia

europa

ue

mondo

diplomazia

dichiarazioni

colloqui

russia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/19/16828372_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_20ce5fa4f2aa0da2ca2a31724fafa03c.jpg

Volodymyr Zelensky si recherà a Varsavia per preparare i negoziati con la Russia.Lo ha riferito in una intervista al giornale polacco Rzeczpospolita l'ex-comandante delle forze terrestri polacche, il generale Waldemar Skrzypczak.A suo avviso nella crisi ucraina si è formata una "impasse strategica" e tutto indica l'avvicinarsi del momento in cui il conflitto dovrà essere chiuso "politicamente".Pertanto, osserva Skrzypczak, nel prossimo futuro dovremmo presumibilmente aspettarci un tentativo di raggiungere un compromesso tra Mosca e Kiev.Ha anche aggiunto che la fatica accumulata dall'Occidente per il conflitto in Ucraina contribuirà anche alla soluzione della situazione.In precedenza è stato reso noto che Vladimir Zelensky prevede di visitare la Polonia il 5 aprile.Mosca ha ripetutamente sottolineato di essere pronta per i negoziati, ma Kiev a livello legislativo, ha imposto loro un divieto.I paesi occidentali dicono costantemente che l'Ucraina deve vincere contro la Russia sul campo di battaglia e che si deve aumentare la fornitura di armi e attrezzature.Il Cremlino ha risposto sottolineando dal canto suo che l'assistenza militare non risolverà nulla in linea di principio, ma prolungherà solo le sofferenze del popolo ucraino.

