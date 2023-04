https://it.sputniknews.com/20230405/vladimir-putin-leuropa-ha-avviato-un-confronto-con-la-russia-17130509.html

Vladimir Putin: l'Europa ha avviato un confronto con la Russia

Vladimir Putin: l'Europa ha avviato un confronto con la Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto cospicue dichiarazioni quest'oggi al Cremlino su questioni di politica estera, in occasione della cerimonia per... 05.04.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha informato i capi delle missioni diplomatiche in merito al nuovo Concetto di politica estera.Il documento sottolinea che la Russia è pronta al dialogo con tutti i Paesi e non ha intenzione di isolarsi.Gli ambasciatori di Unione Europea, Danimarca, Paraguay, Norvegia, Guinea equatoriale, Oman, Siria, Macedonia del Nord, Brunei Darussalam, Messico, Honduras, Zimbabwe, Abkhazia, Stati Uniti, Iraq, Cambogia, Repubblica di Guinea presenteranno le loro credenziali questo mercoledì, secondo la dichiarazione.Allo stesso modo il presidente russo ha sottolineato come "la Russia non ha intenzioni preconcette e ostili verso nessuno", sottolineando però che da parte europea, parafrasando, è iniziato un confronto con la Russia:Putin è poi passato a menzionare la Siria, evidenziando il fatto che la Russia continuerà ad appoggiare il Paese negli impegni per la ricostruzione del dopo-sisma, e in campo politico, come si evince dalle sue stesse parole, riportate qui in calce:Il presidente ha concluso il suo intervento parlando degli incidenti al Nord Stream, rivolgendosi all'ambasciatore danese e dicendo di aspettarsi una indagine internazionale sull'attacco ai gasdotti.

