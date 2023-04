https://it.sputniknews.com/20230405/vice-ministro-esteri-russo-la-russia-e-gli-stati-uniti-sono-in-una-fase-di-conflitto-caldo-17129349.html

Vice-ministro Esteri russo: la Russia e gli Stati Uniti sono in una fase di conflitto caldo

Il vice-ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha detto che la Russia e gli Stati Uniti sono ora in una fase di "conflitto caldo". 05.04.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14552747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_01ddc086007b65c697265f3ae0582965.jpg

La Russia e gli Stati Uniti sono ora in una fase di "conflitto caldo", ha dichiarato il vice-ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov nel corso di una intervista rilasciata a Sputnik.Lo stesso ha osservato che ora "sfortunatamente, si parla molto della minaccia di un conflitto nucleare".Secondo Ryabkov, "i nostri avversari americani" per molti aspetti si comportano "in modo assolutamente spericolato", mentre la Russia sottolinea costantemente che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, che quindi non può essere scatenata.Secondo Ryabkov, per gli Stati Uniti un errore fatale sarà quello di sottovalutare la determinazione della Russia a "prendere tutte le misure, usare tutti i mezzi" per "invadere la sovranità, l'integrità territoriale e la statualità della Russia".Ieri il diplomatico ha riferito che "le relazioni sono state distrutte e sono venute a collassare".Di questo Mosca attribuisce la responsabilità a Washington.

