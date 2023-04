https://it.sputniknews.com/20230405/trilaterale-macron-von-der-leyen-xi-a-pechino-energia-ucraina-rapporti-ue-cina-17129239.html

Trilaterale Macron, von der Leyen, Xi a Pechino: energia, Ucraina, rapporti Ue-Cina

Si terrà domani, giovedì 6 aprile, il trilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron, l’omologo cinese Xi Jinping, padrone di casa, e la presidente... 05.04.2023, Sputnik Italia

Si prevede che Macron e la von der Leyen vengano a presentare le loro richieste al leader cinese per la questione ucraina e mostrare la loro compattezza in tema ma, visti i presupposti di partenza, l’incontro si preannuncia alquanto complicato.Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, il Presidente cinese Xi Jinping e Macron terranno più semplicemente colloqui per "approfondire la cooperazione in vari settori tra Cina e Francia e Cina e UE, e scambiare opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali sensibili". Versione che fa piuttosto capire che non saranno accettati dialoghi da posizioni di forza.

