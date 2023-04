https://it.sputniknews.com/20230405/putin-parla-del-coinvolgimento-di-servizi-speciali-occidentali-negli-attacchi-terroristici-in-17131626.html

Putin parla del coinvolgimento di servizi speciali occidentali negli attacchi terroristici in Russia

Putin parla del coinvolgimento di servizi speciali occidentali negli attacchi terroristici in Russia

05.04.2023

2023-04-05T20:01+0200

2023-04-05T20:01+0200

2023-04-05T20:01+0200

"I servizi speciali occidentali stanno aiutando Kiev a preparare attacchi terroristici nelle nuove regioni russe", ha detto il presidente Vladimir Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza.ll presidente russo ha poi osservato che la situazione nelle nuove regioni rimane tesa:Lo stesso ha chiesto di sopprimere rigorosamente la propaganda dei neonazisti e dei loro protettori, atta a diffondere menzogne e la manipolazione dei fatti."In particolare, è necessario rispondere prontamente ai tentativi di esportare dalla zona dell'operazione militare speciale in altre regioni della Russia (...) Il ministero dell'Interno, l'ufficio del procuratore, il comitato investigativo e altre forze dell'ordine e servizi speciali dovrebbero fare tutto il possibile per garantire la vita sicura delle persone, proteggere loro e le loro proprietà dall'arbitrarietà e dalla violenza", ha concluso Putin.

