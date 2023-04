https://it.sputniknews.com/20230405/lomc-non-esclude-un-aumento-dei-prezzi-del-gas-in-europa-per-il-prossimo-inverno-17130005.html

L'OMC non esclude un aumento dei prezzi del gas in Europa per il prossimo inverno

L'OMC non esclude un aumento dei prezzi del gas in Europa per il prossimo inverno

2023-04-05T17:07+0200

L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in un suo rapporto pubblicato quest'oggi non esclude un balzo dei prezzi del gas in Europa nel prossimo inverno, se dovesse essere freddo e i paesi europei dovessero non essere in grado di fornire scorte sufficienti.L'organizzazione ha anche osservato che in risposta alla riduzione delle forniture di gas dalla Russia, i paesi europei hanno iniziato a importare più gas da altri fornitori, tra cui Stati Uniti, Qatar, Norvegia e Algeria.Gli economisti dell'organizzazione hanno affermato che ciò ha portato a prezzi più elevati del GNL in altri Paesi, incluso il Giappone, dove il suo prezzo è raddoppiato da gennaio 2022 a febbraio 2023.I prezzi del gas nel mercato europeo sono aumentati significativamente nella primavera del 2021. Allora le quotazioni del gas su base - mercato TTF - fluttuavano nell'intervallo di 250-300 dollari per mille metri cubi, entro la fine dell'estate superavano i $ 600, e in autunno già i $ 1.2021.Nell'inverno del 2022, i prezzi hanno superato la soglia di $ 2.000 per 1.000 metri cubi, mentre all'inizio della primavera, a causa dei timori di un divieto di importazione di risorse energetiche russe, hanno raggiunto il nuovo livello record di $ 3892 per mille metri cubi.Tuttavia, dalla fine dello scorso anno, i prezzi sono scesi, toccando a marzo per la prima volta in più di un anno e mezzo una quota sotto i 450 dollari.

