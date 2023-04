https://it.sputniknews.com/20230405/la-cina-lancia-pattuglie-vicino-a-taiwan-in-vista-dellincontro-tra-mccarthy-e-tsai-17129097.html

La Cina lancia pattuglie vicino a Taiwan in vista dell'incontro tra McCarthy e Tsai

La Cina lancia pattuglie vicino a Taiwan in vista dell'incontro tra McCarthy e Tsai

L'amministrazione ha anche allegato un'immagine al messaggio che mostra le aree di pattugliamento, che si trovano molto vicine a Taiwan. 05.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-05T09:23+0200

2023-04-05T09:23+0200

2023-04-05T09:23+0200

cina

taiwan

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/05/17129077_0:226:3030:1931_1920x0_80_0_0_a984d29bdc20d823d8f880dfbb4868c4.jpg

La Cina ha lanciato dei pattugliamenti militari in due aree dello Stretto di Taiwan in vista dell'incontro tra il Presidente della Camera USA Kevin McCarthy e la Presidente taiwanese Tsai Ing-wen a Los Angeles, durante il suo viaggio di transito, ha dichiarato stamane l'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima della provincia di Fujian. Pechino si è opposta fermamente all'incontro tra McCarthy e la Tsai, in quanto contraddice il principio di una sola Cina e mina la sovranità del Paese, ha dichiarato martedì la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Il 29 marzo, la delegazione taiwanese guidata da Tsai è partita per un viaggio di 10 giorni in due Stati dell'America Centrale. Il 1° aprile, la delegazione è arrivata in Guatemala con una sosta di transito a New York e ha visitato il Belize il 3 aprile. Oggi, la leader taiwanese farà un’altra sosta di transito a Los Angeles sulla via del ritorno. I media statunitensi hanno riferito che Tsai terrà un incontro con McCarthy durante il suo soggiorno in California. La situazione intorno a Taiwan è peggiorata dopo che l'ex Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si è recata sull'isola nell'agosto del 2022. Pechino ha condannato il viaggio della Pelosi, considerandolo un gesto di sostegno al separatismo, e ha lanciato esercitazioni militari su larga scala nelle vicinanze dell'isola. Nonostante la dura reazione della Cina, la visita di Pelosi ha scatenato un'ondata di viaggi di politici occidentali sull'isola. Taiwan è governata in modo indipendente dalla Cina continentale dal 1949. Pechino considera l'isola come una sua provincia, mentre Taiwan - un territorio con un proprio governo eletto - sostiene di essere un Paese autonomo, ma non dichiara l'indipendenza. Pechino si oppone a qualsiasi contatto ufficiale di Stati stranieri con Taipei e considera la sovranità cinese sull'isola indiscutibile.

cina

taiwan

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, taiwan, usa