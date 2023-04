https://it.sputniknews.com/20230405/drone-militare-ucraino-si-e-schiantato-vicino-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17128820.html

Drone militare ucraino si è schiantato vicino alla centrale nucleare di Zaporozhye

Drone militare ucraino si è schiantato vicino alla centrale nucleare di Zaporozhye

Un drone d'attacco ucraino di fabbricazione polacca è caduto nelle vicinanze della centrale nucleare di di Zaporozhye, ha dichiarato a Sputnik il comandante di... 05.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-05T08:35+0200

2023-04-05T08:35+0200

2023-04-05T08:35+0200

la situazione in ucraina

ucraina

russia

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/05/17128237_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_482a24616c6c44b78886fa9db0bc9cff.jpg

Il 29 marzo, il Direttore Generale dell'AIEA Raphael Grossi ha visitato il sito. Insieme a Renat Karchaa, consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, ha ispezionato il territorio dell'impianto. Secondo Karchaa, Grossi sarebbe stato rassicurato che non ci sono mai state e non ci saranno mai armi offensive nella ZNPP. Il direttore generale dell'AIEA ha chiesto misure per proteggere l'impianto dagli attacchi. Questa è la seconda visita di Grossi alla centrale e la prima da quando, il 1° settembre dello scorso anno, ha ordinato la presenza permanente di esperti dell'agenzia internazionale presso l'impianto. La centrale nucleare di Zaporizhzhya si trova sulla riva sinistra del fiume Dnieper. È la più grande centrale nucleare in Europa in termini di numero di unità e di capacità installata. L'impianto è sotto la protezione dell'esercito russo dallo scorso marzo. Secondo il Ministero degli Esteri, ciò è necessario per evitare perdite di materiali nucleari e radioattivi.L'esercito ucraino continua a bombardare Energodar e l'area circostante la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Il Ministro della Difesa Sergey Shoygu ha dichiarato che il regime di Kiev cerca di creare l'apparenza di una minaccia di disastro nucleare, continuando a bombardare di proposito la centrale nucleare di Zaporizhzhya.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, nucleare