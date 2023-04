https://it.sputniknews.com/20230405/budapest-sostiene-il-piano-di-pace-della-cina-per-lucraina-ha-detto-szijjarto-17131285.html

Budapest sostiene il piano di pace della Cina per l'Ucraina, ha detto Szijjarto

Budapest sostiene il piano di pace della Cina per l'Ucraina, ha detto Szijjarto

Invece di rivalità, è meglio per l'Europa sviluppare la cooperazione con la Cina. Così il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, sul tema del piano... 05.04.2023, Sputnik Italia

2023-04-05T17:33+0200

2023-04-05T17:33+0200

2023-04-05T17:33+0200

ungheria

budapest

ue

europa

mondo

cina

piano

pace

ucraina

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/397/43/3974344_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_1eba5ed7c2eff44d6fe04b297c0582fb.jpg

"La NATO non dovrebbe diventare un'organizzazione anti-cinese, e invece di rivalità, è meglio per l'Europa sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina", ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto.Szijjártó ha poi proseguito così rispondendo ai giornalisti ungheresi dopo il secondo giorno della riunione dei ministri degli esteri della NATO:Il suo discorso è stato trasmesso via social.Secondo lui, la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Europa e Cina non è solo possibile, ma anche necessaria.Il capo del ministero degli Esteri ungherese ha anche sottolineato che Budapest "sostiene il piano di pace cinese (sull'Ucraina) per due motivi: esiste e riguarda la pace".In precedenza, Szijjarto ha affermato che Budapest non sostiene l'idea di una nuova guerra fredda e di una "cortina di ferro" tra i Paesi dell'ovest e dell'est, e ritiene che per evitare il collasso economico, l'Europa dovrebbe sviluppare la cooperazione con i paesi asiatic, nell'attuale situazione geopolitica.Il motore dei principali cambiamenti economici nel mondo, secondo lui, sono i Paesi dell'Oriente ed è necessario riconoscere il fatto di fondere le economie dell'Occidente e della Cina.Il ministro ha infine fatto osservare che tre delle più grandi case automobilistiche tedesche hanno impianti di produzione in Ungheria, così come tre società cinesi e sudcoreane che producono batterie elettriche.

ungheria

budapest

europa

cina

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, budapest, ue, europa, mondo, cina, piano, pace, ucraina, diplomazia, peter szijjarto, dichiarazioni, nato, economia, produzione, industria, auto, tecnologia, commercio