Putin annuncia nuovo ciclo di crescita dell'economia russa

"Certo, non elencherò tutto, sottolineerò solo che si trattava di lavorare in un regime operativo, in generale, intendo nel Paese, estremamente teso. Già ora ne vediamo i risultati positivi. Inoltre, ho parlato di questo nel mio messaggio, siamo riusciti ad entrare in un nuovo ciclo di crescita economica. Oggi, tenendo conto delle dinamiche della situazione, determineremo ulteriori passi nello sviluppo dell'industria", ha affermato il presidente.