Premier polacco annuncia l'adesione della Finlandia alla NATO

Premier polacco annuncia l'adesione della Finlandia alla NATO

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato l'adesione della Finlandia alla NATO poche ore prima della cerimonia ufficiale.

Martedì sera, presso il quartier generale della NATO, si terrà la cerimonia ufficiale dell'adesione della Finlandia all'alleanza."D'ora in poi, l'unione ha 31 stati. Partner forti sono una garanzia di sicurezza per la Polonia, per la regione, per il mondo intero", ha scritto Morawiecki su Twitter.

