Ministero Esteri russo: situazione nel Nord Europa cambia causa adesione Finlandia alla NATO

"Come risultato del più del raddoppio della linea di contatto diretto della NATO con i confini della Federazione Russa, si è verificato un cambiamento fondamentale nella situazione nella regione del Nord Europa, precedentemente una delle più stabili al mondo. L'Alleanza del Nord Atlantico ha fatto un altro passo avanti verso il territorio della Russia", si legge nella nota sul sito web del ministero degli Esteri russo.La nota osserva che ora la Federazione Russa sarà costretta ad adottare misure di ritorsione, sia tecnico-militari che di altro tipo, al fine di contrastare le minacce alla sicurezza nazionale. "I passi concreti nella costruzione della difesa ai confini nord-occidentali della Russia dipenderanno dalle condizioni specifiche per l'integrazione di questo paese nell'Alleanza del Nord Atlantico, compreso il dispiegamento delle infrastrutture militari della NATO e dei sistemi di armi d'attacco sul suo territorio", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.Il ministero ha anche affermato che aderendo alla NATO, la Finlandia ha finalmente abbandonato la propria identità e indipendenza, che l'hanno contraddistinta negli affari internazionali per decenni. "La politica di non allineamento militare di Helsinki prima di questo ha servito a lungo gli interessi nazionali finlandesi, è stato uno dei fattori importanti per garantire la fiducia nella regione del Mar Baltico, nel continente europeo nel suo insieme. Ora questo è già nel passato. La Finlandia è diventata uno dei paesi piccoli dell'alleanza che non decidono niente, avendo perso la loro voce speciale negli affari internazionali", ha concluso il ministero degli Esteri.

