Lavrov parla di cambiamenti nelle opinioni della Russia sull'Unione Europea

Lavrov parla di cambiamenti nelle opinioni della Russia sull'Unione Europea

"L'Unione Europea "ha perso" la Russia. Ma è colpa sua. Dopotutto, sono i paesi membri dell'UE e i leader dell'Unione stessa che dichiarano apertamente la necessità di infliggere alla Russia, come dicono loro, una sconfitta strategica. Per questi motivi, consideriamo l'UE un'associazione non amichevole", ha detto Lavrov.Tra le altre ragioni, ha anche indicato l’invio di munizioni e armi al regime di Kiev, nonché di istruttori e mercenari in Ucraina.Ha affemato che Mosca ha tratto le dovute conclusioni, e quindi intende agire "con fermezza se necessario", ma facendo leva sugli interessi nazionali e sui principi di reciprocità.Tuttavia, ha spiegato il ministro degli Esteri, nel caso in cui l'UE abbandoni il corso anti-russo, Mosca prenderà in considerazione proposte in conformità con la Concezione di politica estera della Federazione Russa.Lavrov ha anche osservato che i suoi attuali viaggi all'estero riflettono "le priorità russe nell'arena internazionale".In precedenza, il ministro ha affermato che gli Stati Uniti e i "loro vassalli" stanno facendo tutto il possibile per ottenere l'isolamento internazionale della Russia.

