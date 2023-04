https://it.sputniknews.com/20230404/financial-times-nato-ammette-di-aver-ignorato-il-tentativo-dellucraina-di-aderire-allalleanza-17125461.html

Financial Times: NATO ammette di aver ignorato il tentativo dell'Ucraina di aderire all'alleanza

La NATO ammette di non poter ancora soddisfare la domanda di adesione ucraina, scrive il quotidiano Financial Times, citando anonimi diplomatici dei paesi... 04.04.2023, Sputnik Italia

"La lettera con la domanda è sul tavolo, ma la stiamo ignorando", scrive il giornale, citando uno dei suoi interlocutori."Non saremo in grado di offrire loro l'adesione nel prossimo futuro. Ma possiamo parlare di relazioni più strette tra la NATO e l'Ucraina", ha detto un’altra fonte, aggiungendo che il blocco militare sta ora sperimentando una grande carenza di finanziamenti.Secondo il Financial Times, questa situazione sta provocando una crescente irritazione tra i funzionari ucraini."Al vertice della NATO, vogliamo ottenere dei risultati. Non abbiamo solo bisogno di una dichiarazione sulla politica della porta aperta. Vogliamo ottenere qualcosa con garanzie specifiche. Intendo garanzie affidabili, non assicurazioni, accordi, misure di sicurezza. E ci aspettiamo di ricevere una risposta alla nostra domanda ufficiale di adesione alla NATO", ha detto al giornale Andriy Sibiga, vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina.I ministri degli esteri della NATO si incontreranno oggi a Bruxelles per accettare la Finlandia nell'alleanza e discutere un programma pluriennale di sostegno all'Ucraina. Secondo il FT, si prevede di considerare non solo le questioni dell'assistenza finanziaria, ma anche le possibili alternative per l'adesione dell'Ucraina alla NATO.

