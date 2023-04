https://it.sputniknews.com/20230404/bielorussia-riceve-sistemi-iskander-in-grado-di-utilizzare-missili-nucleari-17126418.html

Bielorussia riceve sistemi Iskander in grado di utilizzare missili nucleari

Alle forze armate bielorusse è stato consegnato il sistema missilistico tattico operativo Iskander-M, in grado di utilizzare missili nucleari, e... 04.04.2023, Sputnik Italia

"Il sistema missilistico operativo-tattico Iskander-M è stato consegnato alle forze armate della Bielorussia. Può utilizzare sia missili convenzionali che nucleari", ha detto Shoigu in una teleconferenza tematica con i vertici delle forze armate russe."Dal 3 aprile, in uno dei campi di addestramento russi, è iniziato l'addestramento degli equipaggi bielorussi su come usarlo per proteggere lo Stato dell'Unione", ha aggiunto il ministro.

