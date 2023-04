https://it.sputniknews.com/20230404/annunciata-la-visita-di-lukashenko-in-russia-17126824.html

Annunciata la visita di Lukashenko in Russia

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko si recherà in visita di lavoro in Russia il 5 e 6 aprile, durante la quale discuterà della situazione... 04.04.2023, Sputnik Italia

"Il 5-6 aprile Aleksandr Lukashenko si recherà in visita di lavoro nella Federazione Russa. Il 6 aprile il capo dello Stato parteciperà a una riunione del Consiglio supremo di Stato dello Stato dell'Unione di Bielorussia e Russia", afferma il rapporto.I partecipanti all'evento valuteranno i progressi nell'attuazione delle Principali indicazioni per l'implementazione delle disposizioni del Trattato che istituisce lo Stato dell'Unione per il periodo 2021-2023 e dei programmi sindacali. Un altro tema chiave è lo sviluppo della Concezione di sicurezza dello Stato dell'Unione. Durante l'incontro, i risultati saranno riassunti e verrà discusso il lavoro congiunto per il prossimo periodo."Il giorno prima, il 5 aprile, Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin terranno un incontro bilaterale separato. In esso, i leader dei paesi discuteranno un'ampia gamma di questioni delle relazioni bielorusso-russe, comprese quelle che non sono oggetto di discussione al Consiglio Statale Supremo. Sostituzione delle importazioni, approfondimento della cooperazione, sviluppo delle industrie ad alta tecnologia. Tra questi ci sarà la situazione internazionale, le misure adottate per garantire la sicurezza", informa Pul Pervogo.

