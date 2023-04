https://it.sputniknews.com/20230404/a-dariya-trepova-e-stata-ufficialmente-presentata-laccusa-di-aver-commesso-un-attacco-terroristico-17126691.html

A Dariya Trepova è stata ufficialmente presentata l'accusa di aver commesso un attacco terroristico

A Dariya Trepova è stata ufficialmente presentata l'accusa di aver commesso un attacco terroristico

Daria Trepova, imputata nel caso di un attacco terroristico in un caffè di San Pietroburgo dove è morto il blogger e reporter di guerra Vladlen Tatarsky, è... 04.04.2023, Sputnik Italia

"È accusata di aver commesso un crimine ai sensi del paragrafo B della parte 3 dell'articolo 205 del codice penale, parte 4 dell'articolo 222.1 (un atto terroristico commesso da un gruppo organizzato che ha provocato l'inflizione intenzionale della morte a una persona; trasporto illegale di ordigni esplosivi commesso da un gruppo organizzato", ha affermato il dipartimento.La detenuta è stata portata al tribunale di Basmanny della capitale, dove si valuterà la scelta di una misura preventiva."L'inchiesta ha inviato una petizione al tribunale per la scelta di una misura restrittiva nei confronti di Trepova sotto forma di detenzione", ha aggiunto il comitato investigativo.Lo scorso 2 aprile, è avvenuta un'esplosione nello "Street Bar" a San Pietroburgo. Nel locale c’era un evento con Tatarsky (vero nome Maxim Fomin). Il giornalista è morto. 32 persone sono rimaste ferite.La 26enne Daria Trepova, sospettata di coinvolgimento nell'omicidio, è stata inserita nella lista dei ricercati, è stata arrestata oggi. Il Comitato investigativo russo sta indagando sui moventi del delitto.Una fonte di Sputnik ha riferito che un ordigno esplosivo camuffato da statuetta sarebbe stato portato da uno dei visitatori in dono a Tatarsky. I media scrivono che era Trepova.È stato aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo sull'omicidio in modo generalmente pericoloso, l'indagine è stata trasferita all'ufficio centrale del comitato investigativo.* Un'organizzazione estremista bandita in Russia, riconosciuta come agente straniero

