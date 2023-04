https://it.sputniknews.com/20230403/szijjarto-menzionare-armi-nucleari-aumenta-il-rischio-di-escalation-in-ucraina-17123331.html

Szijjarto: menzionare armi nucleari aumenta il rischio di escalation in Ucraina

Szijjarto: menzionare armi nucleari aumenta il rischio di escalation in Ucraina

"Non ricordo negli ultimi decenni una menzione così schietta e spudorata delle forze nucleari come adesso. Anche una menzione delle forze nucleari è troppo pericolosa. E poiché viviamo vicino uno all’altro, dobbiamo tenere conto del fatto che se l'escalation militare si verifica geograficamente, quindi prima di tutto non dall'altra parte dell'oceano e non a migliaia di chilometri di distanza, ma nelle vicinanze", ha detto Szijjarto al business forum della Camera di commercio americana a Budapest.Ha anche osservato che l'Europa è stata invano coinvolta in una competizione deliberatamente perdente con gli Stati Uniti "che forniranno maggiore assistenza militare all'Ucraina", poiché "l'arsenale di tutti i paesi europei presi insieme non può essere paragonato a quello americano.A settembre, il presidente russo Vladimir Putin, in un messaggio alla nazione, ha affermato che l'Occidente ha oltrepassato ogni limite nella sua politica anti-russa, oltre a continue minacce contro la Russia. Secondo lui, l'Occidente ha usato il ricatto nucleare, l'uso di armi di distruzione di massa contro la Russia. Il leader russo ha ricordato all'Occidente che la Russia è superiore in un numero di componenti all'equipaggiamento militare straniero e ha avvertito coloro che cercano di ricattare la Federazione Russa con armi nucleari che la rosa dei venti potrebbe girare nella loro direzione.

